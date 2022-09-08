Міністр оборони США анонсував наступне засідання у форматі "Рамштайн"

В Міністерстві оборони США анонсували наступну зустріч Контактної групи з оборони України. Чергова сесія відбудеться вже найближчими тижнями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна.
"Мені приємно оголосити, що в наступні кілька тижнів США у координації з НАТО проведуть чергову сесію Контактної групи для того, щоб міністри оборони обговорили питання досягнень в ОПК для майбутнього оборони України", - заявив Остін.
Водночас міністр оборони США не вточнив, у якому саме форматі відбудеться зустріч.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на 675 млн доларів.
Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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