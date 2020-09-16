Министр обороны РФ прибыл в Беларусь, обсудят военное сотрудничество

Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

В Беларусь с рабочим визитом прибыла военная делегация из Российской Федерации. Делегацию возглавляет российский министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси в Telegram.

Сообщается, что Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры. Ожидается обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества между странами.

Напомним, на этой неделе в Беларусь прибыли российские десантники, которые примут участие в военных учениях "Славянское братство-2020". В учениях на полигоне в районе Бреста, который находится возле польской границы, примут участие до 1 500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Учения пройдут в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений, вторая - активная - пройдет на "Брестском" полигоне с 21 по 23 сентября.

Кроме того, вчера стало известно, что в октябре в Беларуси пройдут учения миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В них примут участие военные Российской Федерации, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.