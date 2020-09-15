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Беларусь в октябре примет учения миротворцев ОДКБ

Минск, Вторник 15 сентября 2020 16:31
Беларусь в октябре примет учения миротворцев ОДКБ
Фото: российские военные (facebook com mod mil ru)
Автор: РБК-Украина

В октябре в Беларуси пройдут учения миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Учения пройдут 12-16 октября.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, сообщает "Интерфакс-Запад".

Сообщается, что на учениях отработают подготовку и ведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. В них примут участие военные Российской Федерации, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Военные учения пройдут на полигоне "Лосвидо", который расположен под Витебском.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси на учения "Славянское братство-2020" прибыли российские десантники. Ожидается, что в учениях будет задействовано до 1500 военных, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Эти учения должны были пройти с участием Сербии, но Европейский союз потребовал отказаться, пригрозив Белграду санкциями. В частности, Брюссель мог заблокировать дальнейшую евроинтеграцию Сербию и усилить давление по вопросам Косово, Метохии и Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).

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