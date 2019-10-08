Министр обороны назвал главное условие разведения войск на Донбассе

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом возможно исключительно тогда, когда боевики прекратят огонь в упомянутых районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, Загороднюк подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска будут придерживаться режима "тишины" в течение не менее семи суток.

Министр также отметил, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут возлагаться на сотрудников Национальной полиции Украины.

Как подчеркнул Андрей Загороднюк, украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

Напомним, вчера боевики снова обстреляли Золотое. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль имеет некоторое влияние на "ДНР" и "ЛНР", но не может повлиять на отвод сил боевиков.

Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом вчера не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Министр отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрел.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.