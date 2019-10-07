Боевики снова обстреляли участок разведения в Золотом

Иллюстративное фото (ООС)

При этом 5 раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения

От начала текущих суток, 7 октября, с 8 утра боевики 20 минут вели обстрел в районе участка разведения Золотого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С начала этих суток зафиксированы 7 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. При этом 5 раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения минометными обстрелами украинских позиций.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на "ДНР" и "ЛНР", но не может повлиять на отвод сил боевиков. По его словам, Кремль якобы не является стороной конфликта и не может повлиять на отвод сил боевиков.

Также сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом сегодня не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Министр отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрел, но боевики несколько дней назад обстреляли Петровское и Золотое.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.