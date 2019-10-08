Міністр оборони назвав головну умову розведення військ на Донбасі

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ в Петрівському і Золотому можливе виключно тоді, коли бойовики припинять вогонь у згаданих районах. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Крім того, Загороднюк наголосив, що зазначений процес зможе розпочатися виключно тоді, коли російсько-окупаційні війська будуть дотримуватимуться режиму "тиші" упродовж щонайменше семи діб.

Міністр також зазначив, що після завершення процесу розведення, завдання щодо контролю за демілітаризованою зоною покладатиметься на працівників Національної поліції України.

Як підкреслив Андрій Загороднюк, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у випадку порушення домовленостей російсько-окупаційними військами одразу повернутися назад.

Нагадаємо, вчора бойовики знову обстріляли Золоте. Як заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, Кремль має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР", але не може вплинути на відвід сил бойовиків.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому вчора не почалося через недавні обстріли бойовиків. Міністр зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілу.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, сторони домовилися про розведення військ в Петровському і Золотому.