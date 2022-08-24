Министр обороны Испании прогнозирует "долгую и трудную" войну РФ с Украиной

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе визита на авиабазу ВВС в Альбасете заявила, что Россия может снова попытаться атаковать Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Она заявила, что театр войны изменился, имея в виду текущую концентрацию боевых действий на востоке Украины.

"Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина на Киев или любую другую часть Украины могут возобновиться", - сказала она.

Роблес подтвердила, что российское правительство будет без сомнений использовать природный газ в качестве орудия войны, и призвала к солидарности и единству в ЕС.

В Испании уже приняты меры по энергосбережению, в том числе выключение света в магазинах и общественных зданиях после 22:00 и более экономное использование систем отопления и кондиционирования воздуха.

"Прогноз таков: это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне 20-го века, такой как Первая мировая или Вторая мировая война", - сказала она.

"Война будет трудной, сложной", подчеркнула министр обороны Испании, признав, что в Европе никак не ожидали такой войны в 21 веке.

Роблес также сообщила, что Украина хочет купить новые современные танки в Испании и других странах и что Мадрид уже предложил обучить украинских солдат использованию этой техники.

Роблес сообщила, что четыре испанских "Еврофайтера" вылетели с базы Льянос в Альбасете в Эстонию. Она назвала отправку истребителей миссией сдерживания, подчеркнув, что цель этого шага - предостеречь от эскалации. Испанские ВВС ни в коем случае не собираются в этот конфликт вмешиваться, заверила министр обороны.

Напомним, несмотря на свой мрачный прогноз, Роблес в августе заявила, что Испания не будет отправлять в Украину немецкие танки Leopard, поскольку они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".

Еще в апреле Испания выразила готовность для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4, находящихся на вооружении армии.

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