Міністр оборони Іспанії прогнозує "довгу і важку" війну РФ з Україною

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в ході візиту на авіабазу ВПС в Альбасете заявила, що Росія може знову спробувати атакувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Вона заявила, що театр війни змінився, маючи на увазі поточну концентрацію бойових дій на сході України.

"Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна на Київ або будь-яку іншу частину України можуть відновитися", - сказала вона.

Роблес підтвердила, що російський уряд буде без сумнівів використовувати природний газ як знаряддя війни, і закликала до солідарності і єдності в ЄС.

В Іспанії вже вжито заходів з енергоощадження, в тому числі вимикання світла в магазинах і громадських будівлях після 22:00 і більш економне використання систем опалення та кондиціонування повітря.

"Прогноз такий: це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такій як Перша світова або Друга світова війна", - сказала вона.

"Війна буде важкою, складною", підкреслила міністр оборони Іспанії, визнавши, що в Європі ніяк не очікували такої війни у 21 столітті.

Роблес також повідомила, що Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах і що Мадрид вже запропонував навчити українських солдатів використанню цієї техніки.

Роблес повідомила, що чотири іспанських "Єврофайтери" вилетіли з бази Льянос в Альбасете до Естонії. Вона назвала відправку винищувачів місією стримування, підкресливши, що мета цього кроку - застерегти від ескалації. Іспанські ВПС ні в якому разі не збираються в цей конфлікт втручатися, запевнила міністр оборони.

Нагадаємо, попри свій похмурий прогноз, Роблес в серпні заявила, що Іспанія не відправлятиме в Україну німецькі танки Leopard, оскільки вони нібито "знаходяться в абсолютно несприятливому стані".

Ще у квітні Іспанія висловила готовність для переговорів про передачу Україні десяти бойових танків Leopard 2а4, що знаходяться на озброєнні армії.

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