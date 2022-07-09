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Министр обороны Британии решил, будет ли выдвигаться в премьеры

Фото: Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Бен Уоллес не планирует баллотироваться на пост премьера. Желает сосредоточиться на нынешней должности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Уоллеса.

Как отметил Уоллес, решение было принято после обсуждения с коллегами и семьей.

"Мне было нелегко сделать этот выбор, но я сосредоточен на своей нынешней работе и сохранении безопасности этой великой страны. Я желаю успеха всем кандидатам и надеюсь, что мы быстро вернемся к рассмотрению вопросов, для решения которых мы все были избраны", - заявил министр обороны Британии.

Отметим, что Британия намерена избрать нового премьер-министра до начала осени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о решении уйти с должности. Этому предшествовали массовые отставки чиновников его Кабинета и скандал с Крисом Пинчером.

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