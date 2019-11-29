Міністр оборони Британії назвав Росію загрозою для НАТО

Фото: Бен Уоллес (telegraph.co.uk)

Він нагадав про Україну, де РФ веде гібридну війну

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав посилити міжнародне співробітництво для протистояння Росії, яка становить реальну загрозу для НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Під час дебатів в Об'єднаному королівському інституті з дослідження питань безпеки і оборони RUSI Уоллес сказав, що Росія крок за кроком, міліметр за міліметром "тестує нашу рішучість".

Глава британського Міноборони навів приклад України, де Росія використовує методи гібридної війни.

РБК-Україна писало, що НАТО зможе нормалізувати відносини з Російською Федерацією тільки за умови, що Москва почне дотримуватися норм міжнародного права.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявляли, що поява нових загроз безпеці повинно призвести до зміни функцій Північноатлантичного альянсу (НАТО). У світі такі загрози, як Росія або ИГИЛ, показують, наскільки необхідна можливість дати військовий відповідь або реакцію.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.