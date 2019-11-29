ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр оборони Британії назвав Росію загрозою для НАТО

Новини » Політика     29.11.2019 - 04:59
Міністр оборони Британії назвав Росію загрозою для НАТО
Фото: Бен Уоллес (telegraph.co.uk)

Він нагадав про Україну, де РФ веде гібридну війну

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав посилити міжнародне співробітництво для протистояння Росії, яка становить реальну загрозу для НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Під час дебатів в Об'єднаному королівському інституті з дослідження питань безпеки і оборони RUSI Уоллес сказав, що Росія крок за кроком, міліметр за міліметром "тестує нашу рішучість".

Глава британського Міноборони навів приклад України, де Росія використовує методи гібридної війни.

РБК-Україна писало, що НАТО зможе нормалізувати відносини з Російською Федерацією тільки за умови, що Москва почне дотримуватися норм міжнародного права.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявляли, що поява нових загроз безпеці повинно призвести до зміни функцій Північноатлантичного альянсу (НАТО). У світі такі загрози, як Росія або ИГИЛ, показують, наскільки необхідна можливість дати військовий відповідь або реакцію.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.

Макрон не шкодує про свої заяви щодо "смерті мозку" НАТО Макрон: ворог НАТО - це тероризм, а не Росія чи Китай
Новини України НАТОРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся