Міністр оборони США знову госпіталізований: у Пентагоні розповіли подробиці

За словами Райдера, 11 лютого близько 14:20 за Вашингтоном, охорона Остіна доправила його в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на невідкладні проблеми із сечовим міхуром.

Заступник міністра оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес, проінформовані про ситуацію.

"На даний момент міністр зберігає функції та обов'язки свого офісу. Заступник секретаря готовий узяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно. Секретар Остін прибув до шпиталю, маючи при собі нетаємні та секретні системи зв'язку, необхідні для виконання його обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Остін планує очолити засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", що відбудеться 14 лютого в Брюсселі.

Хвороба та госпіталізація Ллойда Остіна

У грудні в 70-річного очільника Пентагону виявили рак простати. 1 січня Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури.

Пентагон оприлюднив інформацію про це лише за чотири дні після доправлення міністра до лікарні. Президент США Джо Байден заявив, що з боку Остіна було помилкою не повідомити про свою госпіталізацію.

15 січня міністра виписали з лікарні. За кілька днів він повернувся до повноцінної роботи.

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