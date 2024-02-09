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Глава Пентагону особисто очолить засідання контактної групи "Рамштайн-19"

П'ятниця 09 лютого 2024 04:53
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Глава Пентагону особисто очолить засідання контактної групи "Рамштайн-19" Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова Пентагону Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року", - заявив речник Пентагону.

За його словами, представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.

"Знаходячись у Брюсселі, Остін також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі НАТО", - додав Райдер.

Що відомо про "Рамштайн-19"

Раніше стало відомо, що міністри оборони членів Північноатлантичного альянсу зустрінуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.

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