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З боку глави Пентагону було помилкою не повідомити про госпіталізацію, - Байден

П'ятниця 12 січня 2024 22:46
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З боку глави Пентагону було помилкою не повідомити про госпіталізацію, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З боку міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна було упущенням не повідомити про свою госпіталізацію.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Водночас він зазначив, що, як і раніше, впевнений у главі Пентагону.

Виступаючи перед журналістами під час огляду місцевих підприємств в околицях Аллентауна, штат Пенсільванія, Байден відповів "так", коли його запитали, чи було помилкою з боку Остіна не повідомити йому про свій стан.

Він відповів: "Так", коли його запитали, чи впевнений він у тому, що Остін, як і раніше, очолює відомство.

Госпіталізація Остіна

70-річний Остін, як і раніше, перебуває в лікарні, де лікується від ускладнень після операції з видалення раку простати. Те, що він не повідомив про свою госпіталізацію, зазнало різкої критики з боку членів обох політичних партій, і деякі закликали його піти у відставку.

Остіна госпіталізували в Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда 22 грудня, і він переніс операцію з лікування раку, який виявили раніше в грудні під час планового обстеження.

Через тиждень у нього розвинулася інфекція, і 1 січня його доправили в реанімацію. Байдену і високопоставленим чиновникам адміністрації повідомили про госпіталізацію Остіна тільки 4 січня, а Остін тримав діагноз раку в секреті до вівторка.

Докладніше про захворювання Остіна - у матеріалі РБК-Україна.

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