Очільника Пентагону ушпиталили через ускладнення після медичної процедури, - CNN

На Новий рік міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін був ушпиталений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інформацію Пентагон оприлюднив за чотири дні після доправлення чиновника до лікарні.

У короткій заяві не уточнюється, якою була процедура та які ускладнення виникли після неї. Однак було сказано, що Остін "добре одужує". Коли його випишуть з лікарні, наразі невідомо.

У Пентагоні не повідомили, чи був Остін непритомним під час ушпиталення та чи перебував він коли-небудь у критичному стані.

Заступник міністра оборони Кетлін Хікс була "готова діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", - зазначив прессекретар оборонного відомства Пет Райдер.

Шпиталізація Остіна та відсутність визнання сталася у той час, коли США стикаються з низкою проблем національної безпеки за кордоном. Зокрема це напади на американські війська на Близькому Сході, перехоплення американськими кораблями ракетних катерів хуситів із Ємену, а також війни в Україні та Секторі Газа.

Так, під час госпіталізації Остіна, США завдали удару в Багдаді по командиру проіранського ополчення. За словами Райдера, Остін дав дозвіл на удар ще до того, як потрапив до лікарні.

Секретність не вітається

Відмова публічно оголосити про госпіталізацію Остіна суперечить попереднім прецедентам. Асоціація преси Пентагону висловила своє "обурення" тим, що громадськість не була своєчасно попереджена.

"Громадськість має право знати, коли члени Кабінету міністрів США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури. Це було практикою навіть на рівні президента. Як найвищий керівник оборонного відомства країни, міністр Остін не має права на приватність у цій ситуації", - написала прес-служба Пентагону, попросивши організувати зустріч для обговорення ситуації.

CNN нагадало, що коли президент Джо Байден був госпіталізований для проведення планової колоноскопії у 2021 році, Білий дім заздалегідь оголосив, що він ненадовго передасть повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Діяльність Ллойда Остіна на посаді міністра оборони США

Після масштабного ракетного удару РФ 29 грудня, Ллойд Остін підтвердив непохитність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії та коаліції з близько 50 членів Альянсу і партнерів.

Наприкінці грудня армія США вдарила по об'єктах угруповання "Катаїб Хезболла". Атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.

Також у Пентагоні оголосили про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі.

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