Головна » Новини » Війна в Україні

Україна вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 НАТО: що це означає

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 02:21
UA EN RU
Україна вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 НАТО: що це означає Фото: наші військові взяли участь у навчаннях Альянсу Loyal Dolos 2025 (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Українські експерти JATEC вперше долучилися до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО на навчаннях Loyal Dolos 2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Представники Спільного центру НАТО-України з аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Loyal Dolos 2025 з оцінки бойових спроможностей підрозділу Альянсу", - повідомили в Генштабі.

У пресслужбі йдеться, що уроки, винесені з війни РФ проти України, були інтегровані в сценарій навчань, щоб підготувати військових до ведення бойових дій в умовах, що швидко змінюються. Українські експерти вперше були безпосередньо залучені до навчань НАТО такого типу.

В Генштабі стверджують: участь українців у навчаннях Loyal Dolos 2025, які є одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до Статті 5 Північноатлантичного договору, має стратегічне значення для нашої держави, оскільки вперше ми були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу.

Передбачається, що участь українців у цих навчаннях посприяла визнанню Північноатлантичною радою нашої держави як однієї з найдосвідченіших учасниць системи регіональної безпеки. Також в НАТО зрозуміли важливість взаємодії із силами безпеки та оборони України, вважає Старший національний представник України у JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський.

"Близько 1500 військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі працювали разом з метою оцінювання спроможностей одного із корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу", - повідомляє Генштаб.

Група управління, яка скеровувала захід зі Спільного центру підготовки об’єднаних сил у Бидгощі (Польща), забезпечила комплексний та реалістичний характер навчань. Loyal Dolos 2025 були розроблені для вдосконалення та перевірки здатності Альянсу діяти злагоджено в кількох доменах одночасно.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив: зазначені навчання стали флагманською подією програми підготовки НАТО цього року та були зосереджені на сухопутних операціях з інтеграцією інших доменів. Це відповідає стратегії НАТО зі створення більш взаємопов’язаних та адаптивних сил.

Нагадаємо, що США розробили для України проєкт гарантій безпеки в рамках "мирного плану", побудований за логікою статті 5 НАТО, що передбачає колективну реакцію Заходу на можливий новий напад Росії.

Стаття 5 НАТО - це принцип колективної оборони. Вона передбачає, що збройний напад на одну країну-члена Альянсу вважається нападом на всіх.

Ключове:

  • застосовується у разі збройної агресії проти держави-члена НАТО;

  • кожна країна сама визначає форму допомоги - від політичної та економічної до військової;

  • не означає автоматичного введення військ, але зобов’язує реагувати;

  • є основою стримування і безпеки Альянсу.

Статтю 5 офіційно застосовували лише один раз - після терактів 11 вересня 2001 року у США.

