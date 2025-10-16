Міністр оборони Швеції назвав найкращий шлях до миру в Україні

"Я думаю, що найкращий шлях до миру в Україні полягає у збільшенні військової допомоги Україні та посиленні санкцій проти Росії", - сказав він.

За словами міністра, необхідно збільшити санкційний тиск, особливо в енергетичному секторі, а також активніше боротися з так званим "тіньовим флотом" Москви, ідентифікуючи більше суден.

Окрім того, Йонсон наголосив на важливості використання заморожених російських активів для підтримки української оборонної промисловості.

"Тоді Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зрозуміє, що ця війна також загрожує основі його влади. І він знає, що не буде успішним у цій війні. І він не був успішним", - наголосив міністр оборони Швеції.

Також він нагадав, що минулого року Росія втратила понад 300 тисяч військових, а загалом змогла захопити менше ніж 0,5% території.