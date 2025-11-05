UA

Міністр оборони РФ нафантазував, що США "відпрацьовують ядерний удар" по Росії

Фото: Андрій Бєлоусов, міністр оборони РФ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Москві вважають, що США в рамках навчань нібито відпрацьовували ракетно-ядерний удар по російській території.

Як передає РБК-Україна, про це на нараді постійних членів ради безпеки РФ заявив міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Бєлоусов сказав, що США регулярно проводять навчання стратегічних наступальних сил.

"Останнє таке навчання Global Thunder 2025 з відпрацюванням питань, хочу на цьому наголосити, превентивного нанесення ракетних ядерних ударів по російській території відбулося в жовтні поточного року", - нафантазував міністр.

За його словами, такі навчання входять до єдиного комплексу заходів, який охоплює можливі плани США щодо проведення ядерних випробувань, що значно підвищує рівень небезпеки для Росії.

Росія може відновити ядерні випробування

Нагадаємо, на нараді постійних членів ради безпеки РФ Бєлоусов також запропонував Путіну почати негайну підготовку до проведення "повномасштабних ядерних випробувань".

Зі свого боку глава Кремля доручив міністерству закордонних справ, міністерству оборони і не тільки опрацювати це питання і підготувати відповідні пропозиції.

Путін додав, що якщо США або інші країни, які є учасниками договору про заборону ядерних випробувань, почнуть випробовувати свою ядерну зброю, то РФ "повинна дати адекватну відповідь".

До слова, президент США Дональд Трамп ще 30 жовтня заявив про те, що він доручив відновити ядерні випробування, оскільки інші країни вже їх проводять. Таке доручення він дав за кілька годин до зустрічі в Південній Кореї з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

