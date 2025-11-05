Міністр оборони РФ нафантазував, що США "відпрацьовують ядерний удар" по Росії

Росія може відновити ядерні випробування

Нагадаємо, на нараді постійних членів ради безпеки РФ Бєлоусов також запропонував Путіну почати негайну підготовку до проведення "повномасштабних ядерних випробувань".

Зі свого боку глава Кремля доручив міністерству закордонних справ, міністерству оборони і не тільки опрацювати це питання і підготувати відповідні пропозиції.

Путін додав, що якщо США або інші країни, які є учасниками договору про заборону ядерних випробувань, почнуть випробовувати свою ядерну зброю, то РФ "повинна дати адекватну відповідь".

До слова, президент США Дональд Трамп ще 30 жовтня заявив про те, що він доручив відновити ядерні випробування, оскільки інші країни вже їх проводять. Таке доручення він дав за кілька годин до зустрічі в Південній Кореї з лідером КНР Сі Цзіньпіном.