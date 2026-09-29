Міністр оборони попросив ЄС профінансувати перехоплювачі реактивних дронів

Україна шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні дрони типу "Шахед". Зараз такі цілі перехоплюють, зокрема, ракетами. Українські виробники пропонують і власні рішення, які показують позитивні результати, проте на побудову повноцінної системи протидії потрібен час.

Щоб прискорити процес, Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів, аби вони якнайшвидше надійшли до Сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах "повітря-повітря", ПЗРК та боєприпасах для F-16.

Для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично потрібні ракети до систем Patriot. Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони отримають ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами.

Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027 на 2026 рік, а залишок коштів програми SAFE спрямували на закупівлі для України. Крім того, Київ розраховує на додаткові гроші в межах двосторонньої допомоги.

"Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо - з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз", - йдеться в повідомленні Міноборони.