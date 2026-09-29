Министр обороны попросил ЕС профинансировать перехватчики реактивных дронов

Украина просит Евросоюз профинансировать перехватчики для реактивных шахедов и передать часть ракет для Patriot по собственным запасам. Средства нужны уже этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины. С соответствующими призывами министр обороны Евгений Хмара выступил 28 сентября на заседании Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.
Украина ищет дешевые и эффективные способы сбивать реактивные дроны типа "Шахед". Сейчас такие цели перехватываются, в частности, ракетами. Украинские производители предлагают и собственные решения, которые показывают положительные результаты, однако на построение полноценной системы противодействия нужно время.
Чтобы ускорить процесс, Хмара призвал ЕС принять участие в финансировании перехватчиков, чтобы они как можно быстрее поступили в Сил обороны в достаточном количестве. Отдельно министр отметил необходимость в ракетах "воздух-воздух", ПЗРК и боеприпасах для F-16.
Для защиты от баллистики Украине по-прежнему критически нужны ракеты к системам Patriot. Поэтому Хмара предложил странам ЕС передать часть ракет по своим запасам. Они получат те, которые Украина должна получить позже по заключенным контрактам.
Министр также попросил партнеров о нескольких финансовых решениях. Украина хочет, чтобы деньги по кредиту ЕС перенесли с 2027 на 2026 год, а остаток средств программы SAFE направили на закупки для Украины. Кроме того, Киев рассчитывает на дополнительные деньги в рамках двусторонней помощи.
"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени вовремя закупить комплектующие и изготовить дроны. Особенно - учитывая мобилизацию, которую враг планирует уже сейчас", - говорится в сообщении Минобороны.
В конце августа Хмара сообщил, что Украина испытала четыре потенциальных перехватчика реактивных шахедов и планирует масштабировать их производство до тысяч единиц. Задача непростая: такие дроны развивают скорость более 400-450 км/ч, так что большинство интерсепторов не успевает за реактивными шахедами. Эксперты также рассказывали, способна ли РЭБ противодействовать реактивным дронам.
Вопрос финансирования обострился в начале сентября, когда премьер-министр Сергей Корецкий заявил о дефиците в оборонном бюджете на 27 млрд долларов.
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