Министр обороны попросил ЕС профинансировать перехватчики реактивных дронов

Украина ищет дешевые и эффективные способы сбивать реактивные дроны типа "Шахед". Сейчас такие цели перехватываются, в частности, ракетами. Украинские производители предлагают и собственные решения, которые показывают положительные результаты, однако на построение полноценной системы противодействия нужно время.

Чтобы ускорить процесс, Хмара призвал ЕС принять участие в финансировании перехватчиков, чтобы они как можно быстрее поступили в Сил обороны в достаточном количестве. Отдельно министр отметил необходимость в ракетах "воздух-воздух", ПЗРК и боеприпасах для F-16.

Для защиты от баллистики Украине по-прежнему критически нужны ракеты к системам Patriot. Поэтому Хмара предложил странам ЕС передать часть ракет по своим запасам. Они получат те, которые Украина должна получить позже по заключенным контрактам.

Министр также попросил партнеров о нескольких финансовых решениях. Украина хочет, чтобы деньги по кредиту ЕС перенесли с 2027 на 2026 год, а остаток средств программы SAFE направили на закупки для Украины. Кроме того, Киев рассчитывает на дополнительные деньги в рамках двусторонней помощи.

"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени вовремя закупить комплектующие и изготовить дроны. Особенно - учитывая мобилизацию, которую враг планирует уже сейчас", - говорится в сообщении Минобороны.