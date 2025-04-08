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Міністр оборони Польщі прокоментував виведення військ США зі стратегічного аеропорту

Вівторок 08 квітня 2025 16:38
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Міністр оборони Польщі прокоментував виведення військ США зі стратегічного аеропорту Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Американські військові дійсно покидають стратегічний аеропорт Ясьонка в Польщі. Однак це лише передислокація, а не виведення військ США з території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, яку наводить RMF24.

Косіняк-Камиш у вівторок, 8 квітня, запевнив, що американські війська не будуть виведені з території Польщі. Однак раніше запланована передислокація підрозділів продовжується.

Військові США, за його словами, залишать аеропорт неподалік Жешува, а відповідальність за місію в Ясьонці візьмуть на себе інші союзники.

"Американські війська залишаються в Польщі. Згідно з рішенням, прийнятим на саміті НАТО у Вашингтоні, змінюється характер місії в Ясьонці. Завдання, які раніше виконували американські війська, тепер перебирають інші союзники. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях", - розповів глава Міноборони.

Він додав, що у місії в Ясьонці тепер беруть участь переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники.

"НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за функціонування Ясьонки, про що ми повідомляли ще в липні 2024 року", - додав Косіняк-Камиш.

Виведення військ з Ясьонки

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати виводять свої війська та техніку з польського аеропорту Ясьонка, який із 2022 року слугує основним логістичним вузлом для військової допомоги Україні. Про це повідомило командування Збройних сил США у Європі та Африці.

При цьому було заявлено, що робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки оптимізованої військової присутності США.

Логістичний хаб у Польщі

Польське прикордонне місто Жешув і аеропорт Ясьонка поблизу нього від початку повномасштабної війни в України стали логістичним центром та головним хабом для постачання зброї.

З початку його створення вже було здійснено 5 тисяч перевезень з допомогою для України від 45 країн. Об'єкт перебуває під охороною військових.

Наприкінці грудня 2024 року у Генштабі ЗС Польщі розповіли, що у Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35 для захисту логістичного центру допомоги Україні.

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