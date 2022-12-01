Міністр оборони Німеччини запросила допомогу для закупівлі боєприпасів для армії, - Spiegel

Ламбрехт у своєму листі Лінднеру заявила, що на цей час "необхідно терміново надати значні бюджетні кошти та заяви про зобов'язання".

За словами глави Міноборони ФРН, це єдиний спосіб отримати пропозиції від галузі у короткі терміни та швидко укласти відповідні контракти.

У своєму листі вона просить продемонструвати здатність коаліційних партій діяти та приймати рішення» для забезпечення обороноздатності Німеччини.

Міністр також розповіла, що представники оборонної промисловості запропонували надати їм можливість постачати значну кількість терміново необхідних боєприпасів або, принаймні, можливість виробляти їх у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Вона додала, що ці заяви «мають бути негайно реалізовані на користь бундесверу».

Як зазначає Spiegel, склади боєприпасів ЗС Німеччини наразі "настільки порожні, що Німеччина не може задовольнити навіть мінімальні вимоги НАТО", за якими боєприпасів має вистачити на 30 днів бойових дій.

У журналі пишуть, що проблема нестачі боєприпасів відома давно, проте Ламбрехт мало що зробила її усунення.

Нагадаємо, що раніше Німеччина погодилася передати Польщі системи ППО Patriot для того, щоб розмістити їх біля кордону з Україною.

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак до Берліна з проханням передати ППО Україні, але голова Міноборони ФРН Крістіні Ламбрехт заявила, що ЗРК призначені лише для країн-членів Альянсу і постачання в Україну вимагають додаткових обговорень.

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