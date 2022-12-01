Министр обороны Германии запросила помощь для закупки боеприпасов для армии, - Spiegel

Ламбрехт в своем письме Линднеру заявила, что в данный момент "необходимо в срочном порядке предоставить значительные бюджетные средства и заявления об обязательствах".

По словам главы Минобороны ФРГ, это единственный способ получить предложения от отрасли в короткие сроки и быстро заключить соответствующие контракты.

В своем письме она просит продемонстрировать способность коалиционных партий действовать и принимать решения» для обеспечения обороноспособности Германии.

Министр также рассказала, что представители оборонной промышленности предложили предоставить им возможность поставлять значительное количество срочно необходимых боеприпасов или по крайней мере возможность производить их в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Она добавила, что эти заявления «должны быть немедленно реализованы в интересах бундесвера».

Как отмечает Spiegel, склады боеприпасов ВС Германии на данный момент якобы "настолько пусты, что Германия не может удовлетворить даже минимальные требования НАТО", по которым боеприпасов должно хватить на 30 дней боевых действий.

В журнале пишут, что проблема нехватки боеприпасов известна давно, однако Ламбрехт мало что сделала для ее устранения.

Напомним, ранее Германия согласилась передать Польше системы ПВО Patriot для того, чтобы разместить их возле границы с Украиной.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначены только для стран-членов Альянса и поставки в Украину требуют дополнительных обсуждений.

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