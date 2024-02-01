Міністр оборони Німеччини "втомився" від дебатів щодо поставок Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

Уже кілька місяців точаться суперечки про можливе постачання ракет великої дальності Taurus в Україну.

"Федеральний міністр оборони Пісторіус втомився від дискусій, як він ясно дав зрозуміти в Бундестазі", - пише видання.

Що ще сказав міністр

Taurus є однією з найсучасніших ракет і може вражати такі цілі, як бункерний комплекс, навіть з великих висот і відстаней. Україна неодноразово запитувала ракети великої дальності, оскільки вони могли дати країні перевагу в боротьбі з російським вторгненням.

"Начебто йдеться про те, чи поставимо ми все, що можливо, чи візьмемо на себе частину свободи і відповідальності за ухвалення цього рішення самі", - сказав Пісторіус.

Амбіції Путіна не закінчаться в Україні

Під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі Пісторіус привітав той факт, що при рекордних витратах у 72 мільярди євро, вимога НАТО щодо витрачання щонайменше двох відсотків ВВП на оборону була виконана вперше за десятиліття.

Зокрема, це 2,1%, включно з мільярдними виплатами зі спеціального фонду Бундесверу, який був створений обсягом 100 мільярдів євро після нападу Росії на Україну.

"Це йде в правильному напрямку і відповідає серйозності ситуації", - сказав Пісторіус.

Він ще раз попередив, що імперіалістичні амбіції російського диктатора Володимира Путіна не закінчаться в Україні і що Путін хоче "продовжувати розсовувати кордони". Тому німецька підтримка України має тривати.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна раніше запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів ще минулого року. При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти такої ідеї. Він переживає, що за допомогою подібного озброєння Україна може завдавати ракетних ударів по території Росії.

Днями Християнсько-демократичний союз прийняв рішення винести до Бундестагу питання передачі Taurus Україні, але проєкт не було підтримано.

Також раніше повідомлялося, що німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Велика Британія запропонувала Німеччині придбання для себе далекобійних крилатих ракет Taurus, які тривалий час просить у Берліна українська сторона, але без позитивного результату.