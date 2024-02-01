Министр обороны Германии "устал" от дебатов по поводу поставок Украине ракет Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что "устал" от дебатов на тему поставок Украине ракет Taurus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
Уже несколько месяцев идут споры о возможной поставке ракет большой дальности Taurus в Украину.
"Федеральный министр обороны Писториус устал от дискуссий, как он ясно дал понять в Бундестаге", - пишет издание.
Что еще сказал министр
Taurus является одной из самых современных ракет и может поражать такие цели, как бункерный комплекс, даже с больших высот и расстояний. Украина неоднократно запрашивала ракеты большой дальности, поскольку они могли дать стране преимущество в борьбе с российским вторжением.
"Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что возможно, или возьмем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения сами", - сказал Писториус.
Амбиции Путина не закончатся в Украине
Во время дебатов по бюджету в Бундестаге Писториус приветствовал тот факт, что при рекордных расходах в 72 миллиарда евро, требование НАТО по расходованию не менее двух процентов ВВП на оборону было выполнено впервые за десятилетие.
В частности, это 2,1%, включая миллиардные выплаты из специального фонда Бундесвера, который был создан объемом 100 миллиардов евро после нападения России на Украину.
"Это идет в правильном направлении и соответствует серьезности ситуации", - сказал Писториус.
Он еще раз предупредил, что империалистические амбиции российского диктатора Владимира Путина не закончатся в Украине и что Путин хочет "продолжать раздвигать границы". Поэтому немецкая поддержка Украины должна продолжаться.
Taurus для Украины
Напомним, Украина ранее пригласила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров еще в прошлом году. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой идеи. Он переживает, что с помощью подобного вооружения Украина может наносить ракетные удары по территории России.
На днях Христианско-демократический союз принял решение вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине, но проект не был поддержан.
Ранее сообщалось, что немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.
Недавно СМИ сообщали, что Великобритания предложила Германии покупку для себя дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые долго просит у Берлина украинская сторона, но без положительного результата.
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