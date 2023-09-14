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Депутати Бундестагу закликали Шольца передати Україні ракети Taurus й не тільки

Четвер 14 вересня 2023 14:11
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Депутати Бундестагу закликали Шольца передати Україні ракети Taurus й не тільки Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольца й міністра оборони Бориса Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taggeschau.

Напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, депутати закликали про необхідність надати Україні подальші зобов'язання в оборонній боротьбі з Росією.

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на складах Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", - зазначається в листі.

Варто додати, що лист було написано депутатами Бундестагу, а саме:

  • Марією-Аґнес Штрак-Ціммерманном ("Вільна демократична партія");
  • Антоном Хофрайтером ("Зелені")
  • Андреасом Шварцом ("Соціал-демократична партія Німеччини")

Як пише видання, представники українського уряду запевнили депутатів у тому, що система озброєння використовуватиметься виключно на території України, у зв'язку з чим у них немає причин сумніватись в обіцянці.

В листі вони додали, що Німеччина повинна продовжувати постачання:

  • засобів протиповітряної оборони;
  • боєприпасів;
  • лікарняного обладнання;
  • захищених транспортних засобів;
  • особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

Також депутати зауважили на необхідності забезпечити стійкість українських воїнів, у зв'язку з чим німецька промисловість повинна бути скоординованою та вдосконаленою.

Taurus для України

Варто пояснити, що Україна вже тривалий час закликає Німеччину передати ракети Taurus, які мають дальність дії більше 500 кілометрів та здатні запускатись з винищувачів.

Канцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово давав зрозуміти, що Берлін діятиме лише спільно зі Штатами щодо постачання озброєння. Втім, Вашингтон поки що утримується від відправки своїх далекобійних ATACMS.

Україна вже отримала від Великої Британії та Франції крилаті ракети Storm Shadow та Scalp, аналогічні німецьким Taurus.

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