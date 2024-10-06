Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків: що він сказав після побаченого

Нагадаємо, у вересні Брекельманс заявив, що можливість збиття країнами-партнерами ракет і дронів РФ, які летять над Україною, має більше ризиків, ніж переваг. За його словами, ця ідея може бути "не найефективнішим вирішенням проблеми".

Також минулого місяця він заявив, що вважає малоймовірним, що війна Россі проти України буде закінчена у 2025 році.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав міністр оборони Нідерландів.

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