Міністр оборони Нідерландів оцінив, чи може війна в Україні закінчитися у 2025 році

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає малоймовірним, що війна Росії проти України може закінчитись у 2025 році. Ситуація на полі бою залишається складною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава Міноборони Нідерландів заявив в інтерв'ю LRT .

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - зазначив Брекельманс.

За його словами, країни Заходу мають зробити більше, але водночас не можна сильно завищувати свої очікування.

"Іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це спринт завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - додав міністр.

Як зазначив Брекельманс, союзникам України необхідно орієнтуватися на довгострокову перспективу і переконатися в тому, що жителі країн Європи так само хочуть підтримувати Україну і не мають хибних очікувань.