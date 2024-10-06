RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Министр обороны Нидерландов посетил Харьков: что он сказал после увиденного

Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (x.com/DefensieMin)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Харьков, который ежедневно страдает от обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети Х (бывший Twitter).

Ближе к вечеру он опубликовал пост, в котором рассказал, что своими глазами увидел последствия тяжелых российских бомбардировок. Брекельманс подчеркнул, что защититься от этого Украина может только в том случае, если будет держать РФ подальше.

"Разрушены квартиры. Нехватка электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии", - говорится в сообщении.

 

Напомним, в сентябре Брекельманс заявил, что возможность сбития странами-партнерами ракет и дронов РФ, которые летят над Украиной - имеет больше рисков, чем преимуществ. По его словам, данная идея может быть "не самым эффективным решением проблемы".

Также в прошлом месяце он заявил, что считает маловероятным, что война Росси против Украины будет закончена в 2025 году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - сказал министр обороны Нидерландов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине