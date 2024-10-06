Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків: що він сказав після побаченого

У неділю 6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув в Україну з неанонсованим візитом. Зокрема, він відвідав Харків, який щодня страждає від обстрілів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в соцмережі Х (колишній Twitter).

"Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", - йдеться у повідомленні.

Ближче до вечора він опублікував пост, в якому розповів, що власними очима побачив наслідки важких російських бомбардувань. Крім того, брекельманс наголосив, що захиститися від цього Україна може лише в тому випадку, якщо буде тримати РФ подалі.

Нагадаємо, у вересні Брекельманс заявив, що можливість збиття країнами-партнерами ракет і дронів РФ, які летять над Україною, має більше ризиків, ніж переваг. За його словами, ця ідея може бути "не найефективнішим вирішенням проблеми".

Також минулого місяця він заявив, що вважає малоймовірним, що війна Россі проти України буде закінчена у 2025 році.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав міністр оборони Нідерландів.

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