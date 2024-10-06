Министр обороны Нидерландов посетил Харьков: что он сказал после увиденного

В воскресенье, 6 октября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Харьков, который ежедневно страдает от обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети Х (бывший Twitter).

"Разрушены квартиры. Нехватка электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии", - говорится в сообщении.

Ближе к вечеру он опубликовал пост, в котором рассказал, что своими глазами увидел последствия тяжелых российских бомбардировок. Брекельманс подчеркнул, что защититься от этого Украина может только в том случае, если будет держать РФ подальше.

Напомним, в сентябре Брекельманс заявил, что возможность сбития странами-партнерами ракет и дронов РФ, которые летят над Украиной - имеет больше рисков, чем преимуществ. По его словам, данная идея может быть "не самым эффективным решением проблемы".

Также в прошлом месяце он заявил, что считает маловероятным, что война Росси против Украины будет закончена в 2025 году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо оказать Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - сказал министр обороны Нидерландов.

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