Міністр оборони Ізраїлю заявив про нові удари по хуситах в Ємені
Ізраїль завдав нових ударів по об'єктах проіранського угруповання "Ансар Аллах" (хусити) в Ємені у відповідь на атаку хуситського дрона по місту Ейлат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Ізраїля Ісраєля Каца.
"Ми завдали потужного удару по численних терористичних цілях терористичної організації хуситів у Сані", - написав міністр.
За його словами, літаки військово-повітряних сил Ізраїлю вдарили по військових таборах хуситів, Генеральному штабу, позиціях безпілотників та складах озброєння. Кац стверджує, що було знищено "десятки бойовиків терористів-хуситів".
"Як я обіцяв учора - хто завдасть нам шкоди, тому буде завдано шкоди семикратно", - додав він.
Нагадаємо, що 24 вересня ударний безпілотник хуситів вдарив по південному ізраїльському місту Ейлат. Внаслідок атаки не менше 20 осіб отримали поранення, в тому числі двоє поранених були у важкому стані. Протиповітряна оборона не змогла перехопити дрон.
До цього удар по хуситах силами ізраїльських ВПС стався 10 вересня. Він також став відповіддю на спробу атаки з боку хуситів. Тоді літаки ВПС Ізраїлю атакували табори з бойовиками, завдали удару по штаб-квартирі хуситських пропагандистів та паливному складу в Сані