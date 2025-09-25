ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міністр оборони Ізраїлю заявив про нові удари по хуситах в Ємені

Ізраїль, Четвер 25 вересня 2025 17:37
UA EN RU
Міністр оборони Ізраїлю заявив про нові удари по хуситах в Ємені Ілюстративне фото: винищувач ВПС Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ізраїль завдав нових ударів по об'єктах проіранського угруповання "Ансар Аллах" (хусити) в Ємені у відповідь на атаку хуситського дрона по місту Ейлат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони Ізраїля Ісраєля Каца.

"Ми завдали потужного удару по численних терористичних цілях терористичної організації хуситів у Сані", - написав міністр.

За його словами, літаки військово-повітряних сил Ізраїлю вдарили по військових таборах хуситів, Генеральному штабу, позиціях безпілотників та складах озброєння. Кац стверджує, що було знищено "десятки бойовиків терористів-хуситів".

"Як я обіцяв учора - хто завдасть нам шкоди, тому буде завдано шкоди семикратно", - додав він.

Нагадаємо, що 24 вересня ударний безпілотник хуситів вдарив по південному ізраїльському місту Ейлат. Внаслідок атаки не менше 20 осіб отримали поранення, в тому числі двоє поранених були у важкому стані. Протиповітряна оборона не змогла перехопити дрон.

До цього удар по хуситах силами ізраїльських ВПС стався 10 вересня. Він також став відповіддю на спробу атаки з боку хуситів. Тоді літаки ВПС Ізраїлю атакували табори з бойовиками, завдали удару по штаб-квартирі хуситських пропагандистів та паливному складу в Сані

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Ємен
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"