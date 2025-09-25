Министр обороны Израиля заявил о новых ударах по хуситам в Йемене
Израиль нанес новые удары по объектам проиранской группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене в ответ на атаку хуситского дрона по городу Эйлат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Израиля Исраеля Каца.
"Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям террористической организации хуситов в Сане", - написал министр.
По его словам, самолеты военно-воздушных сил Израиля ударили по военным лагерям хуситов, Генеральному штабу, позициям беспилотников и складам вооружения. Кац утверждает, что были уничтожены "десятки боевиков террористов-хуситов".
"Как я обещал вчера - кто нанесет нам вред, тому будет нанесен вред семикратно", - добавил он.
Напомним, что 24 сентября ударный беспилотник хуситов ударил по южному израильскому городу Эйлат. В результате атаки не менее 20 человек получили ранения, в том числе двое раненых были в тяжелом состоянии. Противовоздушная оборона не смогла перехватить дрон.
До этого удар по хуситам силами израильских ВВС произошел 10 сентября. Он также стал ответом на попытку атаки со стороны хуситов. Тогда самолеты ВВС Израиля атаковали лагеря с боевиками, нанесли удар по штаб-квартире хуситских пропагандистов и топливному складу в Сане