ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Министр обороны Израиля заявил о новых ударах по хуситам в Йемене

Израиль, Четверг 25 сентября 2025 17:37
UA EN RU
Министр обороны Израиля заявил о новых ударах по хуситам в Йемене Иллюстративное фото: истребитель ВВС Израиля (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Израиль нанес новые удары по объектам проиранской группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене в ответ на атаку хуситского дрона по городу Эйлат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Израиля Исраеля Каца.

"Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям террористической организации хуситов в Сане", - написал министр.

По его словам, самолеты военно-воздушных сил Израиля ударили по военным лагерям хуситов, Генеральному штабу, позициям беспилотников и складам вооружения. Кац утверждает, что были уничтожены "десятки боевиков террористов-хуситов".

"Как я обещал вчера - кто нанесет нам вред, тому будет нанесен вред семикратно", - добавил он.

Напомним, что 24 сентября ударный беспилотник хуситов ударил по южному израильскому городу Эйлат. В результате атаки не менее 20 человек получили ранения, в том числе двое раненых были в тяжелом состоянии. Противовоздушная оборона не смогла перехватить дрон.

До этого удар по хуситам силами израильских ВВС произошел 10 сентября. Он также стал ответом на попытку атаки со стороны хуситов. Тогда самолеты ВВС Израиля атаковали лагеря с боевиками, нанесли удар по штаб-квартире хуситских пропагандистов и топливному складу в Сане

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Йемен
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"