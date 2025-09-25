Министр обороны Израиля заявил о новых ударах по хуситам в Йемене

Израиль нанес новые удары по объектам проиранской группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене в ответ на атаку хуситского дрона по городу Эйлат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Израиля Исраеля Каца.

"Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям террористической организации хуситов в Сане", - написал министр.

По его словам, самолеты военно-воздушных сил Израиля ударили по военным лагерям хуситов, Генеральному штабу, позициям беспилотников и складам вооружения. Кац утверждает, что были уничтожены "десятки боевиков террористов-хуситов".

"Как я обещал вчера - кто нанесет нам вред, тому будет нанесен вред семикратно", - добавил он.