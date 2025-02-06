Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати план виїзду жителів Гази

Плани Трампа щодо Гази

Варто зазначити, що цій заяві міністра оборони Ізраїлю передувала заява президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати нібито візьмуть Сектор Газа під свій контроль.

Трамп також не виключив введення американських військ в Газу. Крім того, він говорив про можливе переселення палестинців з Сектору Газа.

При цьому союзники Трампа обережно реагують на такі його плани, а багато країн розкритикували наміри президента США. Йдеться, зокрема, про європейські держави.

Навіщо Трампу контроль над Сектором Газа та що думає про це Близький Схід - у матеріалі РБК-Україна.

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