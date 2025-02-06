Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план выезда жителей Газы

Планы Трампа по Газе

Стоит отметить, что этому заявлению министра обороны Израиля предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы возьмут Сектор Газа под свой контроль.

Трамп также не исключил введения американских войск в Газу. Кроме того, он говорил о возможном переселении палестинцев из Сектора Газа.

При этом союзники Трампа осторожно реагируют на такие его планы, а многие страны раскритиковали намерения президента США. Речь идет, в частности, о европейских государствах.

Зачем Трампу контроль над Сектором Газа и что думает об этом Ближний Восток - в материале РБК-Украина.

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