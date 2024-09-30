Міністр оборони Ізраїлю анонсував початок "наступної фази" війни проти "Хезболли"

"Незабаром почнеться наступна фаза війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок", - заявив Галлант.

За його словами, ізраїльські військові планують "змістити центр тяжіння на північ".