Министр обороны Израиля анонсировал начало "следующей фазы" войны против "Хезболлы"

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, 28 сентября, израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.

По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.

В то же время США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного разрешения конфликта.

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