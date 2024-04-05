Міністр оборони Італії виступив за відкритість до діалогу з Росією
Попри повномасштабне вторгнення Росії на територію України, важливо, щоб канали діалогу залишались відкритими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, якого цитує The Guardian.
"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо (...), щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", - заявив міністр.
Як пише видання, цього тижня голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорну провів телефонні перемовини з російським колегою Сергієм Шойгу. Під час розмови французька сторона засудила війну, яку розв'язала Росія.
Пізніше Париж спростував заяви країни-терориста про те, що Франція висловила готовність вести перемовини щодо України, а також обговорювати переговори під час зустрічі міністрів оборони двох країн.
Міністр оборони Італії, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру".
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
- повністю покинути територію України;
- змінити політичну еліту;
- визнати воєнні злочини;
- видати організаторів війни для трибуналу.
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