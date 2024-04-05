ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністр оборони Італії виступив за відкритість до діалогу з Росією

П'ятниця 05 квітня 2024 13:30
UA EN RU
Міністр оборони Італії виступив за відкритість до діалогу з Росією Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри повномасштабне вторгнення Росії на територію України, важливо, щоб канали діалогу залишались відкритими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, якого цитує The Guardian.

"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо (...), щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими", - заявив міністр.

Як пише видання, цього тижня голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорну провів телефонні перемовини з російським колегою Сергієм Шойгу. Під час розмови французька сторона засудила війну, яку розв'язала Росія.

Пізніше Париж спростував заяви країни-терориста про те, що Франція висловила готовність вести перемовини щодо України, а також обговорювати переговори під час зустрічі міністрів оборони двох країн.

Міністр оборони Італії, який переговорив з французьким колегою, відзначив, що "жорстка й критична" комунікація важлива для припинення російських атак й "створення умов для справедливого миру".

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Російська Федерація
NEWS
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС