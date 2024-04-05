Министр обороны Италии выступил за открытость к диалогу с Россией
Несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины, важно, чтобы каналы диалога оставались открытыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Крозетто, которого цитирует The Guardian.
"Хотя Российская Федерация вторглась в суверенную страну, и по этой причине Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, важно (...), чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми", - заявил министр.
Как пишет издание, на этой неделе глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорну провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Во время разговора французская сторона осудила войну, которую развязала Россия.
Позже Париж опроверг заявления страны-террориста о том, что Франция выразила готовность вести переговоры по Украине, а также обсуждать переговоры во время встречи министров обороны двух стран.
Министр обороны Италии, который переговорил с французским коллегой, отметил, что "жесткая и критическая" коммуникация важна для прекращения российских атак и "создания условий для справедливого мира".
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
- полностью покинуть территорию Украины;
- сменить политическую элиту;
- признать военные преступления;
- выдать организаторов войны для трибунала.
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