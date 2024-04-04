У Росії заявили, що Франція готова до переговорів щодо України, Париж заперечує, - Reuters

У Росії після телефонних переговорів міністра оборони Сергія Шойгу та його французького колеги Себастьяна Лекорню, що Париж висловив готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. Франція таку заяву заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За два роки після вторгнення Москви в Україну Міністерство оборони Росії заявило, що в розмові між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і його російським колегою Сергієм Шойгу "було відзначено готовність до діалогу щодо України".

За його словами, відправною точкою для дискусій могли б стати переговори 2022 року між Росією та Україною в Туреччині, які закінчилися безрезультатно.

"Це неправда. Ми жодного разу не демонстрували готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", - заявило джерело у французькому уряді.

У французькому звіті про зустріч, першу з жовтня 2022 року й ініційовану Парижем, ідеться, що розмова йшла про підвищену терористичну загрозу після нападу в Москві, відповідальність за який узяла на себе ІДІЛ-К, філія "Ісламської держави".

У російській заяві також ідеться про те, що будь-яка ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні "безглузда", якщо в ній не братиме участі Росія. Київ запропонував провести "всесвітній саміт", але заявив, що Росія не буде запрошена.

Франко-російські відносини погіршилися останніми місяцями, коли Париж посилив свою підтримку України, включно з підписанням двосторонньої довгострокової угоди з безпеки та обіцянкою надіслати більше крилатих ракет дальнього радіусу дії.