Міністр оборони Італії назвав єдиний спосіб не допустити Третьої світової війни

Як зазначає видання, про це голова Міноборони сказав, вітаючи свого паризького колегу Себастьєна Лекорню в Римі на зустрічі з питань безпеки так званого розширеного Середземномор’я та війни Росії проти України.

"Третя світова війна може розпочатися, якщо російські танки прибудуть до Києва та на кордони Європи. Не дозволити їм приїхати - це єдиний спосіб зупинити це", - зазначив Крозетто.

І додав, що наступного тижня може з'явитися на світ новий указ про допомогу Україні.

"Між Італією та Францією - спільні цінності, які зміцнюють спільне стратегічне бачення. Повна згода щодо обговорених тем, зокрема: відданість Україні, безпека в Середземному морі, європейська оборона та співпраця між збройними силами. Важливо, щоб Італія та Франція та збройні сили наших країн співпрацювали у плануванні нашої безпеки в майбутньому", - підкреслив міністр.

Крозетто наголосив, що безпека двох країн починається зі східного фронту, з того, що відбувається в Україні. Обидва міністри погодилися, що розв’язана Росією війна є найсерйознішою загрозою миру та стабільності європейського континенту з моменту закінчення Другої світової війни.

"Це явне порушення принципів цілісності та непорушності територіальних кордонів, міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй", - наголосило Міноборони у заяві за результатами зустрічі.

Підсумки зустрічі прокоментував і міністр оборони Франції, який підтвердив готовність просувати спільну програму військової підтримки України, захисту Середземномор’я від нових загроз і вивчення посилення можливостей спільного виробництва щодо оборони "земля-повітря".