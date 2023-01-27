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Міністр оборони Італії назвав єдиний спосіб не допустити Третьої світової війни

Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Очільник Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що єдиним способом уникнути Третьої світової війни є необхідність зупинити російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання RAI News.

Як зазначає видання, про це голова Міноборони сказав, вітаючи свого паризького колегу Себастьєна Лекорню в Римі на зустрічі з питань безпеки так званого розширеного Середземномор’я та війни Росії проти України.

"Третя світова війна може розпочатися, якщо російські танки прибудуть до Києва та на кордони Європи. Не дозволити їм приїхати - це єдиний спосіб зупинити це", - зазначив Крозетто.

І додав, що наступного тижня може з'явитися на світ новий указ про допомогу Україні.

"Між Італією та Францією - спільні цінності, які зміцнюють спільне стратегічне бачення. Повна згода щодо обговорених тем, зокрема: відданість Україні, безпека в Середземному морі, європейська оборона та співпраця між збройними силами. Важливо, щоб Італія та Франція та збройні сили наших країн співпрацювали у плануванні нашої безпеки в майбутньому", - підкреслив міністр.

Крозетто наголосив, що безпека двох країн починається зі східного фронту, з того, що відбувається в Україні. Обидва міністри погодилися, що розв’язана Росією війна є найсерйознішою загрозою миру та стабільності європейського континенту з моменту закінчення Другої світової війни.

"Це явне порушення принципів цілісності та непорушності територіальних кордонів, міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй", - наголосило Міноборони у заяві за результатами зустрічі.

Підсумки зустрічі прокоментував і міністр оборони Франції, який підтвердив готовність просувати спільну програму військової підтримки України, захисту Середземномор’я від нових загроз і вивчення посилення можливостей спільного виробництва щодо оборони "земля-повітря".

Днями РБК-Україна повідомляло, що Франція та Італія вже близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T в Україну, хоча поки незрозуміло, як швидко буде прийнято остаточне рішення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка.

Також міністр оборони Франції повідомив, коли Париж планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC.

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ІталіяВійськова техніка