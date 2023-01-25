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Коли Франція розпочне передачу легких танків AMX10-RC Україні: названо терміни

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Париж, Середа 25 січня 2023 19:24
Коли Франція розпочне передачу легких танків AMX10-RC Україні: названо терміни Фото: стало відомо, коли Франція розпочне передачу легких танків AMX 10-RC Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC вже у лютому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу France 5 заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Ми хочемо діяти якнайшвидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - заявив міністр.

За його словами, Франція не називає конкретної кількості техніки, яку планується передати Україні, з безпекових причин.

Лекорню уточнив, що про терміни та кількість поставок говорять з обережністю, оскільки Росія може завдати ударів по логістичним ланцюжкам.

Нагадаємо, на початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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