Министр обороны Италии назвал единственный способ не допустить Третью мировую войну

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что единственным способом избежать Третью мировую войну является необходимость остановить российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание RAI News.
Как отмечает издание, об этом глава Минобороны сказал, приветствуя своего парижского коллегу Себастьена Лекорню в Риме на встрече по безопасности так называемого расширенного Средиземноморья и войны России против Украины.
"Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и на границы Европы. Не разрешить им приехать - это единственный способ остановить это", - отметил Крозетто.
И добавил, что на следующей неделе может появиться новый указ о помощи Украине.
"Между Италией и Францией - общие ценности, которые укрепляют общее стратегическое видение. Полное согласие по обсужденным темам, в частности: преданность Украине, безопасность в Средиземном море, европейская оборона и сотрудничество между вооруженными силами. Важно, чтобы Италия и Франция и вооруженные силы наших стран сотрудничали в планировании нашей безопасности в будущем", - подчеркнул министр.
Крозетто подчеркнул, что безопасность двух стран начинается с восточного фронта, с того, что происходит в Украине. Оба министра согласились, что развязанная Россией война является самой серьезной угрозой миру и стабильности европейского континента с момента окончания Второй мировой войны.
"Это явное нарушение принципов целостности и незыблемости территориальных границ, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнуло Минобороны в заявлении по результатам встречи.
Итоги встречи прокомментировал и министр обороны Франции, подтвердивший готовность продвигать совместную программу военной поддержки Украины, защиту Средиземноморья от новых угроз и изучение усиления возможностей совместного производства по обороне "земля-воздух".
На днях РБК-Украина сообщало, что Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.
Напомним, мы писали, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца.
Министр обороны Франции сообщил, когда Париж планирует поставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC.
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