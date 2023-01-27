RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Италии назвал единственный способ не допустить Третью мировую войну

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что единственным способом избежать Третью мировую войну является необходимость остановить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание RAI News.

Как отмечает издание, об этом глава Минобороны сказал, приветствуя своего парижского коллегу Себастьена Лекорню в Риме на встрече по безопасности так называемого расширенного Средиземноморья и войны России против Украины.

"Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и на границы Европы. Не разрешить им приехать - это единственный способ остановить это", - отметил Крозетто.

И добавил, что на следующей неделе может появиться новый указ о помощи Украине.

"Между Италией и Францией - общие ценности, которые укрепляют общее стратегическое видение. Полное согласие по обсужденным темам, в частности: преданность Украине, безопасность в Средиземном море, европейская оборона и сотрудничество между вооруженными силами. Важно, чтобы Италия и Франция и вооруженные силы наших стран сотрудничали в планировании нашей безопасности в будущем", - подчеркнул министр.

Крозетто подчеркнул, что безопасность двух стран начинается с восточного фронта, с того, что происходит в Украине. Оба министра согласились, что развязанная Россией война является самой серьезной угрозой миру и стабильности европейского континента с момента окончания Второй мировой войны.

"Это явное нарушение принципов целостности и незыблемости территориальных границ, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнуло Минобороны в заявлении по результатам встречи.

Итоги встречи прокомментировал и министр обороны Франции, подтвердивший готовность продвигать совместную программу военной поддержки Украины, защиту Средиземноморья от новых угроз и изучение усиления возможностей совместного производства по обороне "земля-воздух".

На днях РБК-Украина сообщало, что Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.

Напомним, мы писали, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца.

Министр обороны Франции сообщил, когда Париж планирует поставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВоенная техника