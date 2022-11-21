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Міністр оборони Франції заявив, що часто стикається з питанням доцільності допомоги ЗСУ

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Франція, Понеділок 21 листопада 2022 15:51
Міністр оборони Франції заявив, що часто стикається з питанням доцільності допомоги ЗСУ Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Франція повинна допомагати українцям захищати кордони, а іншими словами, свій суверенітет. Це і буде захистом європейських цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, яку приводить Le Journal du Dimanche.

Лекорню заявив, що часто стикається з питанням щодо доцільності допомоги Україні.

"Це центральне питання. Якщо в Парижі мене запитують, чи достатньо ми допомагаємо Україні, то у моєму виборчому окрузі - департаменті Ер - люди ставлять мені питання, чому ми повинні допомагати Україні", - зазначив міністр.

За його словами, якщо Франція хоче захищати свої цінності, то треба допомагати українцям захищати їхні кордони, іншими словами суверенітет. Це міністр каже правим і лівим політичним силам.

Нагадаємо, що Франція та союзники шукають політичні шляхи завершення війни в Україні.

Нещодавно Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Китай може стати посередником між Україною та РФ.

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