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Макрон заявив, що Китай може стати посередником між Україною та РФ

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Балі, Середа 16 листопада 2022 14:26
Макрон заявив, що Китай може стати посередником між Україною та РФ Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай може найближчими місяцями стати посередником між Україною та Росією, щоб уникнути подальшої ескалації зимою.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я переконаний, що Китай може зіграти з нашого боку більш важливу посередницьку роль у найближчі місяці, щоб запобігти, зокрема, посиленню наземних нападів на початку лютого", - заявив Макрон після саміту G-20 на Балі.

Французький президент зазначив, що лідери "Великої двадцятки" погодилися підштовхнути Росії до деескалації війни проти України. За словами Макрона, саме Китай може відіграти велику роль у цьому.

Він також додав, що домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном про візит до Пекіну на початку наступного року.

Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив про необхідність продовжити діалог з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

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