Макрон заявив, що Китай може стати посередником між Україною та РФ
Китай може найближчими місяцями стати посередником між Україною та Росією, щоб уникнути подальшої ескалації зимою.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я переконаний, що Китай може зіграти з нашого боку більш важливу посередницьку роль у найближчі місяці, щоб запобігти, зокрема, посиленню наземних нападів на початку лютого", - заявив Макрон після саміту G-20 на Балі.
Французький президент зазначив, що лідери "Великої двадцятки" погодилися підштовхнути Росії до деескалації війни проти України. За словами Макрона, саме Китай може відіграти велику роль у цьому.
Він також додав, що домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном про візит до Пекіну на початку наступного року.
Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив про необхідність продовжити діалог з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
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