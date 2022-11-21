Министр обороны Франции заявил, что часто сталкивается с вопросом целесообразности помощи ВСУ

Франция должна помогать украинцам защищать границы, а другими словами, свой суверенитет. Это будет защитой европейских ценностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, которое приводит Le Journal du Dimanche.

Лекорню заявил, что часто сталкивается с вопросом о целесообразности помощи Украине.

"Это центральный вопрос. Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, то в моем избирательном округе - департаменте Эр - люди задают мне вопрос, почему мы должны помогать Украине", - отметил министр.

По его словам, если Франция хочет защищать свои ценности, то нужно помогать украинцам защищать их границы, то есть суверенитет. Это министр говорит правым и левым политическим силам.