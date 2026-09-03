Міністр оборони Естонії звільнився через скандал щодо закупівлі снарядів для України

Рішення Певкура сталося після критики з боку Державного контрольного управління Естонії. Аудитори виявили серйозні проблеми в роботі Естонського центру оборонних інвестицій (RKIK), який відповідає за військові закупівлі.

Одним із найбільш резонансних епізодів стала угода на 70 млн євро щодо закупівлі боєприпасів для України.

Естонія здійснила авансові платежі компанії, яка раніше не виробляла необхідні артилерійські снаряди, однак поставити їх так і не змогла. Наразі суперечка щодо контракту розглядається в суді.

Певкур наголосив, що особисто не вважає себе винним у проблемних операціях. За його словами, міністр оборони не займається безпосередніми переговорами щодо контрактів і не визначає компанії-підрядників. Ці функції покладені на RKIK.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявляв, що не бачить особистої вини Певкура, але міністр може взяти на себе політичну відповідальність.

Напередодні представники як опозиції, так і коаліції закликали Певкура добровільно залишити посаду на тлі скандалу.