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В Естонії підозрюють Росію у підпалі будівлі компанії, що постачає техніку Україні

19:49 18.08.2026 Вт
2 хв
У Таллінні не виключають, що пожежа могла бути частиною гібридних дій Москви
aimg Марія Науменко
В Естонії підозрюють Росію у підпалі будівлі компанії, що постачає техніку Україні Фото: безпілотні наземні машини Milrem Robotics (Getty Images)
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Естонська влада підозрює можливий російський слід у пожежі на об'єкті Milrem Robotics, що виробляє безпілотну техніку для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр додав, що влада вже встановила особи підозрюваних і подала запит на їхній арешт. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Міхал також наголосив, що якщо метою інциденту було залякати Естонію, посіяти розбіжності серед громадян або змусити країну припинити підтримку України, цього досягти не вдасться.

Що відомо про Milrem Robotics

Milrem Robotics спеціалізується на виробництві автономних і безпілотних наземних машин. Компанія постачає Україні безпілотні наземні транспортні засоби.

Контрольний пакет акцій Milrem Robotics належить оборонній групі EDGE з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У червні компанія відкрила виробничу лінію в Нідерландах. У межах цього проєкту уряд країни профінансує постачання Україні ще 100 таких апаратів.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас попереджав, що Росія розглядає можливість атак на критичну інфраструктуру країн Балтії.

За його словами, йдеться про потенційні удари по Естонії, Латвії та Литві. Москва також може розглядати сценарій із використанням українських безпілотників, щоб після атаки звинуватити в ній Україну.

Крім того, раніше американська розвідка попередила про плани Путіна щодо війни з НАТО.

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