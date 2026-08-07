Путін хоче атакувати країни Балтії, але є нюанс, - міністр оборони Литви

Російський диктатор Володимир Путін дійсно вже оцінює сценарії атак на Естонію, Латвію та Литву. Попри це, він поки не квапиться з ухваленням остаточного рішення.

З такою заявою виступив міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

За словами міністра, Кремль має плани щодо здійснення ударів по критичній інфраструктурі Балтійського регіону.

Москва досі не відмовилася від ідеї використати українські безпілотники, щоб звинуватити в усьому Київ.

Однак, як стверджує Каунас, Путін досі не ухвалив остаточного рішення щодо цієї операції.

"Рішення про проведення будь-якої операції станом на сьогодні немає. Прямих загроз того, що найближчим часом або вже найближчого дня щось станеться, також немає", - наголосив міністр оборони Литви.

За його словами, союзники уважно стежать за тим, як Кремль планує свої наступні кроки.

Каунас нагадав, що попередження щодо можливих провокацій уже озвучили чимало країн НАТО.

"Вони неодноразово дуже чітко заявляли: ми бачимо, чуємо, знаємо, тож не робіть цього", - звернувся міністр оборони Литви до російської влади.