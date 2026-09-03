Министр обороны Эстонии уволился из-за скандала по закупке снарядов для Украины

Решение Певкур принял после критики со стороны Государственного контрольного управления Эстонии. Аудиторы выявили серьезные проблемы в работе Эстонского центра оборонных инвестиций (RKIK), отвечающего за военные закупки.

Одним из наиболее резонансных эпизодов стало соглашение на 70 млн евро по закупке боеприпасов для Украины.

Эстония осуществила авансовые платежи компании, ранее не производившей необходимые артиллерийские снаряды, однако поставить их так и не смогла. В настоящее время спор по контракту рассматривается в суде.

Певкур подчеркнул, что лично не считает себя виновным в проблемных операциях. По его словам, министр обороны не занимается непосредственными переговорами по контрактам и не определяет компании-подрядчики. Эти функции возложены на RKIK.

В то же время, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявлял, что не видит личной вины Певкура, но министр может взять на себя политическую ответственность.

Накануне представители как оппозиции, так и коалиции призвали Певкура добровольно покинуть пост на фоне скандала.