Міністр оборони Британії подав у відставку

Гілі звинуватив уряд Стармера у нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці.

У листі до прем’єра він пояснив, що запропонована фінансова модель (DIP - Defence Investment Plan) не дозволяє забезпечити армію необхідними ресурсами.

За словами британського міністра, уряд зосереджується на фінансуванні в довгостроковій перспективі, тоді як нагальна потреба у зміцненні обороноздатності є критичною вже зараз.

Міністр додав, що уряд знає про ці загрози, зокрема, про ймовірність нападу Росії на країни НАТО вже до 2030 року, про що раніше згадував Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він також згадав, що наполягав встановити за мету досягнення до 2030 року витрат на оборону у розмірі 3% від ВВП в рамках зобов’язань в НАТО.

"Ви не змогли, а Міністерство фінансів не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту країни в цей час зростаючих загроз", - написав Гілі у листі до Стармера.

Міністр також наголосив, що був змушений ухвалювати рішення, які знизили б боєготовність британської армії.

"Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду щодо оборонного бюджету, яка не надає нашим збройним силам необхідних ресурсів, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони", - йдеться у заяві Гілі.